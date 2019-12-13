الزراعة ترد على شائعة تراجع صادرات محصول البصل لضعف جودته

كتبت هند مختار

نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصرى لضعف جودته، مُؤكدةً أن العام الحالى شهد زيادة ملحوظة فى صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضى، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقى أى شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة أن مصر تعد أحد أكبر دول العالم المصدرة لمحصول البصل، بحيث يستهلك السوق المحلية ما يقرب من 2 مليون طن، ويتم تصدير باقى المحصول للخارج، وتهدف الدولة إلى زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام محصول البصل المصرى خصوصًا الأسواق الأوروبية مع التركيز على الأسواق العربية والأفريقية، من خلال استخدام الأصناف الجديدة التى قام قسم بحوث البصل باستنباطها، بالإضافة إلى الحصول على التقاوى الجيدة، وعدم زراعة أى صنف لإنتاج البصل قبل اختباره لمدة 3 سنوات على الأقل من قبل الجهات المختصة بذلك، مع الالتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة المشاتل.