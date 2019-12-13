الزراعة: استمرار اعمال حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والمتصدع

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى ومديريات الطب البيطرى، استمرار اعمال الحملة القومية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع بقرى ونجوع محافظات الجمهورية حتى الأول من ينابر المقبل .

وقال الدكتور خالد مرسى مدير عام الطب الوقائى بالخدمات البيطرية ، فى تصريحات "اليوم السابع "، إنه منذ انطلاق حملة التحصين مع بداية شهر ديسمبر الجارى تم التنبيه على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض الوبائية ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء ،والتنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الابلاغ عنها، مؤكدًا استمرار اعمال الحملة حتى الوصول الى المستهدف تحصينة.

وأضاف مرسى، أنه تم التنبيه أيضا على اجراء التحصين الحلقى فى دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائى لمعرفة مدى انتشار المرض، كذلك السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الاصابة بالأمراض الوبائية.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، إن هذه الحملة تتسق مع الخطة العالمية الموضوعة بمعرفة منظمة الصحة العالمية حيث تقوم الهيئة بتنفيذ 3 حملات سنويا كل أربعة أشهر للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكل محافظات الجمهورية فى نفس الوقت للتصدى والسيطرة على هذه الأمراض، ومن اجل حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الامراض وناشد المزارعين والمربين ضرورة الاهتمام بتحصين مواشيهم، مؤكدا أن الدولة تقدم التحصين بسعر التكلفة .

وأوضح التقرير، أن الحملة بغرض احكام السيطرة على مرض الحمى القلاعية بكافة انواعه ومنع دخول مرض حمى الوادى المتصدع وأن الحملة مستمرة لأخر شهر ديسمبر الحالى على مستوى جميع المحافظات وفى كل القرى والعزب والنجوع ومن بيت لبيت وتم الغاء اجازات العاملين والاطباء البيطريين خلال مدة الحملة .