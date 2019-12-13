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الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:48 م
الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم الروبوت صوفيا
كتب محمد عبد الرازق

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ينطلق بعد قليل مسرح شباب العالم إحدى فعاليات منتدى شباب العالم، والذى يعد محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض خلال فترة انعقاد المنتدى بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.
 
ويشارك فى المسرح اليوم عدد كبير من الفنانين منهم فرقة موزار طيف الخيال من المغرب، ورولا ذكى والفنان Fatmir Mura  من ألبانيا، و Kuana adebisi  من أمريكا وفرقة marisa hamamoto من أمريكا وبولاندا، وفرقة حورس من مصر، و "the traial" وهى فرقة من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الروبوت صوفيا.  
 
يعد مسرح شباب العالم محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات وعروض stand-up comedy والعديد من الكلمات الملهمة وغير ذلك الكثير، بمشاركة 200 فنان شاب، أصبح مسرحنا فرصة للشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم لعرض وجهات نظرهم والتعبير عنها من خلال الفنون المختلفة.
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شباب العالم

اليوم السابع بلس

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