الرئيس الفلسطينى يرحب بقرار الأمم المتحدة تمديد مهمة وكالة الأونروا

رام الله /أ ش أ/

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاص بتمديد مهمة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرا هذا القرار بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولى على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ عن الرئيس عباس قوله إن حصول القرار الأممى على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطينى وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة.

وقدم عباس الشكر، باسم الشعب الفلسطينى والقيادة الفلسطينية، إلى الدول التى صوتت لصالح القرار، داعيا المجتمع الدولى إلى العمل من أجل حل القضية الفلسطينية حلاً عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد جددت اليوم بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل.