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الرئيس الجزائرى: نريد العمل بعيداً عن الإقصاء وسنسعى إلى لم الشمل

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:39 م
الرئيس الجزائرى: نريد العمل بعيداً عن الإقصاء وسنسعى إلى لم الشمل عبد المجيد تبون رئيس الجزائر
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى، الفائز فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا ، إنه يريد العمل بعيداً عن الإقصاء وسنسعى إلى لم الشمل فى الجزائر.

 

وأضاف تبون ، في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الجزائرية، سيعمل على إدماج الشباب الجزائرى فى الحياة السياسية والاقتصادية، موجهاً شكره لكافة الشعب الجزائرى ، قائلا : "أمد يدى للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة الجزائر وحدها"، مؤكداً أن مسار الانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية.

 

وأشاد تبون بدور الجيش الجزائرى فى تأمين الحماية للحراك، لافتاً إلى أنه يريد على ضوء الانتخابات بناء الجمهورية الجديدة فى الجزائر ، مضيفا  "أحيى المرأة الجزائرية، مجدداً الاتزام بحمايتها والدفاع عن حقوقها كاملة عاملة كانت أم سيدة  بيت ، دون أن أنسى ذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من العيش الكريم"، مختتما:"تحيا الجزائر.. المجد لشهدائنا الأبرار".

 

 

 


عبد المجيد تبون

الجزائر

رئيس الجزائر

الانتخابات الجزائريه

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