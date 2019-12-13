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"الدلتا للأسمدة" : سددنا 1.2 مليار جنيه للغاز العام المالى الماضى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:00 ص
"الدلتا للأسمدة" : سددنا 1.2 مليار جنيه للغاز العام المالى الماضى عبد الواحد الدسوقى رئيس شركة الدلتا للاسمدة
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة، أنه تم سداد 1.249 مليار جنيه لشركة الغاز ، نظير قيمة استهلاك خلال العام المالى 2018-2019 ، مقارنة بسداد نحو 742  مليون جنيه العام المالى 2017-2018.
 
أضاف الدسوقى لـ" اليوم السابع"، إن الشركة ما تزال تدفع متأخرات شهرية بنحو 20 مليون جنيه ، ويتم محاسبتها بسعر الغاز الأعلى من السعر العالمى بدولارين لكل مليون وحدة حرارية ، مما يمثل عبئا كبيرا عليها ، مما يستلزم اعادة النظر فيه .
 
أوضح عبد الواحد الدسوقى، انه من المهم أيضًا تحرير سعر  بيع الأسمدة للمزارعين ، خاصة اننا نخسر نحو 1200 جنيه فى كل طن يتم توريده لوزارة  الزراعة، حيث يتم توريد 55% من حصة انتاج الشركة للوزارة، والتى لا تمنحنا فى الوقت نفسه شهادة لإعفائنا من رسم الصادر البالغ 32 دولارا عن كل طن يتم تصديره .
 
 
 

الدلتا للاسمدة

عبد الواحد الدسوقى

القابضة الكيماوية

سماد طلخا

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