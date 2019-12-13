سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الروسية: إعادة 8 من "أطفال داعش" من بغداد إلى موسكو

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:00 م
الخارجية الروسية: إعادة 8 من "أطفال داعش" من بغداد إلى موسكو سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن 8 أطفال روس، ممن كانوا فى مناطق تنظيم "داعش" الإرهابي، أعيدوا من العراق إلى روسيا، عبر دمشق، مشيرة إلى أخذ نحو 100 عينة من الأحماض النووية لآخرين، بهدف تحديد علاقاتهم الوراثية مع أوصيائهم المحتملين فى روسيا.

وقالت الخارجية الروسية، فى بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الجمعة - "فى الوقت الراهن، أعيد 8 روس تحت السن القانونية إلى أراضى روسيا الاتحادية من سجن دمشق وتم أخذ حوالى 100 عينة من الحمض النووى لآخرين، من أجل تحديد العلاقة الوراثية مع أوصياء عليهم محتملين فى روسيا .. العمل مستمر، وبشكل خاص، على تحديد العدد الإجمالى للأطفال الروس فى منطقة نهر الفرات السوري".

وأضاف البيان: "أنه تم تلخيص نتائج المهمة الإنسانية المكتملة للعودة إلى وطنهم، وعددهم 122 طفلا روسيا، عثر عليهم فى السجون ودور الأيتام، كانوا مع أمهاتهم بصورة غير قانونية على أراضى جمهورية العراق، حيث يخضعن للتحقيق أو المحاكمة بتهم تورطهم فى الانخراط بالمنظمات الإرهابية".

يُذكَّر أنه فى عام 2017 تأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية لدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن. ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة وغيرها من الوزارات الروسية، الترتيبات الخاصة لذلك، والتى من خلالها أصبح بالإمكان تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.

 


الخارجية الروسية

أطفال داعش

بغداد

موسكو

روسيا

أخبار روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة