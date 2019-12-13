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خالد صلاح
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الجيش اليمنى يسيطر على جبال قشعان الاستراتيجية بمحافظة الجوف

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:15 ص
الجيش اليمنى يسيطر على جبال قشعان الاستراتيجية بمحافظة الجوف الجيش اليمنى
أ ش أ

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تمكنت قوات الجيش اليمنى من استعادة السيطرة على سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية بمحافظة الجوف بعد أن خاضت عملية عسكرية ضد الميليشيات الحوثية.
وقال قائد المحور الشمالي في الجيش اليمني العميد هيكل حنتف - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية الخميس - أن العملية كانت خاطفة ومدروسة وشارك فيها وحدات من ألوية المحور الشمالي".
وتكمن أهمية سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية في أنها تتوسط وادي سلبة الذي تتواجد فيه قبائل دهم الرافضة لتواجد مليشيات الحوثي فيه كونها قبائل داعمه للشرعية وكثير من أبنائها تقاتل في صفوف الجيش اليمني. 
وتواصل قوات الجيش اليمني تأمين المواقع التي سيطرت عليها والضغط على ميليشيات الحوثي والتقدم تجاه مركز مديرية برط.

اليمن

الجيش اليمنى

جبال قشعان

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ميليشيات الحوثى

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