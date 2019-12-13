الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة دخلت منطقة الحظر الجوى جنوب طرابلس

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن الجيش الليبي أعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت قوات الجيش الوطنى الليبى شنت هجوما على تمركزات المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق فى محور عين زارة بضواحى طرابلس، بينما أكدت القيادة العامة للجيش الوطنى أن جميع الجنود والضباط بدأوا فى تنفيذ ما أسمته بـ"أوامر الموت".

وقال الإعلام الحربى للجيش الليبى إن الوحدات العسكرية بدأت فى تنفيذ الأوامر بعد تلقى القوات الأوامر بشكل مباشر من قياداتهم العليا، حيث تقدمت كافة الوحدات العسكرية فى المحاور المكلفة بها وبدأت باقتحام مواقع وتمركزات العدو، و"زلزلت الأرض تحت أقدام الميليشيات التى لم يجدو ملاذا غير التراجع وترك مواقعهم أمام كثافة نيران أبطال القوات المسلحة"، على حد قوله.