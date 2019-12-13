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الجارديان: فوز جونسون بالأغلبية يساعده على تأمين صفقة لا تضر الاقتصاد

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:23 ص
الجارديان: فوز جونسون بالأغلبية يساعده على تأمين صفقة لا تضر الاقتصاد بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على نتائج الانتخابات البريطانية التى وصفتها بالـ"مفاجئة"، وقالت إن فوز  رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون بالأغلبية معناه أنه لم يعد هناك شك فى قدرته على "إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى" على المدى القصير ، أى بحلول نهاية يناير.

ورغم ذلك، أوضحت الصحيفة أن عملية الخروج ربما تستغرق وقتا أطول من الناحية الفعلية، حتى مع محاولات الحكومة إظهار أنها تمضى قدما بها.

واعتبرت الصحيفة أن المغادرة نفسها ستكون حدثا زلزاليا، وأي حكومة تكون قادرة على إتمام هذا الإنجاز سيكون بمثابة الوفاء بإرادة الشعب البريطاني. بعد ذلك ، للحفاظ على وهم الإنجاز ، ستكون المهمة ذات شقين. للحفاظ على النقاش الدائر حول العلاقات مع الأوروبيين مملًا وفنيًا قدر الإمكان ، وإطلاق عدد من مبادرات السياسة الجذابة التي من شأنها أن تعطي الانطباع بأننا تجاوزنا هذه المرحلة.

وتوقعت الصحيفة أن إنجاز بريكست فى 31 يناير سيكون انتصار على المدى القصير، حيث سيلوح فى الأفق إمكانية تمديد الموعد النهائى للانفصال الرسمى عن أوروبا فى نهاية يونيو.

وأضافت "وهذا يهم حقا. في حال بدا أن الصفقة لن تكون ممكنة بحلول نهاية العام ، فهذه هي فرصتنا الوحيدة لتفادي وجود علاقة مع الاتحاد الأوروبي تستند فقط إلى قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO). ومع ذلك ، فقد وعد المحافظون في بيانهم بعدم مد فترة الانتقال.مما يقودنا إلى أغرب شيء على الإطلاق. نحن ببساطة لا نعرف أي نوع من بريكست يريده بوريس جونسون يريد. "

فمن ناحية ، يعتقد المحافظون أن الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها رئيس الوزراء ستسمح له بإطلاق العنان لنهجه الذى ينادي بوجود أمة كاملة تؤمن بحزب المحافظين. ويرون ، إنه سيكون قادرًا على التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان يريده سراً دائمًا ، مما يحد من التأثير الاقتصادي لبريكسيت ، ويسمح له بتحقيق ذلك بأقل ألم ممكن.

ومن ناحية أخرى ، يرى أولئك المتحمسون للخروج أن جونسون سيكون بمثابة تذكرتهم إلى العلاقة الفضفاضة مع الاتحاد الأوروبي. والوعد بعدم تمديد الفترة الانتقالية ، بالنسبة لهم ، هو ضمان إما صفقة تجارية أو خروج بشروط منظمة التجارة العالمية.

 

 


بريكست

بوريس جونسون

الاتحاد الأوروبى

حزب المحافظين

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