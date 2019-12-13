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التنمية المحلية: استقرار الأوضاع فى معظم المحافظات التى تعرضت لأمطار

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:18 ص
التنمية المحلية: استقرار الأوضاع فى معظم المحافظات التى تعرضت لأمطار شفط مياه الأمطار - أرشيفية
كتب محسن البديوى

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات خلال موسم الأمطار، وتم رفع التراكمات من المياه الناجمة عن الأمطار فى عدد من المحافظات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية dmc، أنه تم رفع التراكمات من المياه، بالتنسيق ما بين غرف عمليات التنمية المحلية مع غرف الأزمات الموجودة بالمحافظات، وإعادة انتشار السيارات لشفط وكسح الأمطار بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى استمرار رفع التراكمات من المياه ببعض القرى بالمنوفية، ومدينة قلين بكفر الشيخ، ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن هناك استقرار بمعظم المحافظات المتعرضة للأمطار.

وذكر أن المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للمرور والقوات المسلحة، وضعت سيناريوهات لاستخدام طرق وشوارع بديلة، لعدم إحداث كثافات مرورية عالية، وعدم وجود زحام مروري يحول دون وصول السيارات بالأوقات المناسبة.

 

 


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