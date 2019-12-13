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التعليم العالى: مصر تحتل المرتبة السابعة عالميا فى أبحاث تآكل وحماية الفلزات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:50 ص
التعليم العالى: مصر تحتل المرتبة السابعة عالميا فى أبحاث تآكل وحماية الفلزات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا بشأن حصول مصر على المركز السابع عالميا فى اﻷبحاث العلمية الخاصة بتآكل الفلزات وحمايتها باستخدام مثبطات التآكل خلال الفترة من 2016 - 2018.

وذكر التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الجمعة، أن نتائج منصة Scival العالمية، حصول الصين على المركز اﻷول، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، اليابان، المملكة المتحدة، كندا، وجاءت مصر فى المركز السابع بفارق بسيط عن كندا.

وأشار التقرير إلى أن تأثير الوزن النسبى للاقتباس فى التخصص المذكور لمصر Field-Weighted Citation Impact والذى يقارن عدد الاستشهادات للبحث بمثيلها من الأبحاث العالمية فى نفس المجال والإطار الزمني، قد تخطى المتوسط العالمى وبلغ 1.07

وأوضح التقرير أهمية دراسة علم تآكل الفلزات، نظراً للخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التى تسببها عمليات التآكل للمنشآت المعدنية التى تستهلك من 3-5% من إجمالى الناتج القومى للبلدان الصناعية وهى أرقام تقدر ببلايين الدولارات.

الجدير بالذكر أن التميز الواضح فى النشر العلمى  يرجع إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية البحثية من خلال دعم المشروعات البحثية، متوقعا الاستفادة من نتائج ومخرجات البحث العلمى لخدمة المجتمع المدنى والصناعي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تطبيق الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة 2030، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.


التعليم العالى

الابتكار

البحث العلمى

تاكل الفلزات

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