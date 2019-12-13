التحقيق مع 3 متهمين وأمر بضبط أخر هارب لاتهامهم بقتل عامل فى الطريق الصحراوي

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر التحقيق مع 3 أشخاص، متهمين بقتل عامل فى خصومة ثأرية، فى الشيخ زايد، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار أخر هارب.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل عاطل، نتيجة إطلاق النار عليه، أثناء تواجده بمزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى.

بإجراء التحريات، تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وكشفت التحريات صدور حكم بالإعدام ضد المتهم فى قضية قتل.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، أخذا بالثأر من المجنى عليه، لقتله شقيق أحدهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.