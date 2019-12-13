التحقيقات: لص الدراجات البخارية بباب الشعرية سبق اتهامه فى 14 قضية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية، عن أن العاطل المتهم بسرقة الدراجات البخارية بدائرة القسم، سبق اتهامه في 14 قضية متنوعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن مباحث قسم شرطة باب الشعرية من ضبط "ا.م.د" 28 سنة عاطل، أثناء شروعه في سرقة دراجة بخارية بأسلوب توصيل الأسلاك حال توقفها بمحل الضبط.

وتم التوصل للمجنى عليه "م.ع" 31 سنة، سائق، وباستدعائه تعرف على الدراجة، واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكاب حوادث سرقات أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.