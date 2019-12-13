البنك الدولي: تمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار للدول الأكثر فقراً

واشنطن – رويترز

قال البنك الدولى ، اليوم الجمعة، إن 52 دولة ومانحين آخرين تعهدوا بتمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار لأكثر دول العالم فقرا، وهو ما يرفع حجم الأموال فى صندوق مؤسسة التنمية الدولية إلى مستوى قياسى عند 82 مليار دولار.

وقال مسؤولون كبار بالبنك إن الصندوق، والذى يتضمن أكثر من 53 مليار دولار لأفريقيا، سيساعد دولا فى العمل على خلق وظائف والاستثمار فى البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادى وتعزيز القدرات على تحمل الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية.

وتجرى إعادة تغذية الصندوق، الذى أُسس عام 1960، كل ثلاث سنوات. وتغطى عملية التغذية التاسعة عشر الفترة من 2020 إلى 2023. وقال مسؤولون إن مستوى التمويل الجديد يتخطى المستوى السابق بواقع سبعة مليارات.

وقال رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس "هناك اتفاق فيما يتعلق بأكبر تغذية لمؤسسة التنمية الدولية، صندوق البنك الدولى للفقراء،" مشيرا إلى أن بعض الدول التى سبق وأن تلقت أموالا من المؤسسة زادت تبرعاتها، مضيفا أن ست دول جديدة انضمت للمسعى، وقد تحذو حذوها دول أخرى فى الأسابيع المقبلة.

وأضاف مالباس ، إن تغذية صندوق مؤسسة التنمية الدولية سيدعم الفقراء فى 74 دولة يسكنها حاليا 500 مليون نسمة، أو ثلثا فقراء العالم.

وهذا الصندوق هو أحد أكبر مصادر التمويل لمحاربة الفقر المدقع فى أفقر دول العالم. ويقدم قروضا بدون فائدة أو بفائدة منخفضة ومنحا للدول لمشاريع وبرامج تدعم النمو الاقتصادى وتعزز قدراتها وتحسين مستويات معيشة الفقراء حول العالم ، ومنذ عام 1960، قدم الصندوق أكثر من 391 مليار دولار لاستثمارات فى 113 دولة.