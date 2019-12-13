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البابا تواضروس يلتقى أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 11:05 م
البابا تواضروس يلتقى أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
سارة علام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أسرة "القلب الفرحان" لذوي القدرات الخاصة التابعة لإيبارشية المنصورة، ظهر اليوم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 
‏ضم اللقاء 55 مخدومًا و 44 من الخدام والخادمات، وحضر اللقاء الأنبا داود أسقف الإيبارشية ‏والذي قدم الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بهذه الخدمة. 
 
وعبر قداسة البابا تواضروس عن استمتاعه بالفقرات التي قدمها المخدومون والتي أظهرت بعض مهاراتهم الفنية والألحان والترانيم بالإضافة إلى المشغولات اليدوية، وفي نهاية اللقاء قدم قداسة البابا الهدايا التذكارية للجميع.
 
البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (1)
البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (1)

البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (2)
البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (2)

البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (3)
البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (3)

 



 


البابا تواضروس

القلب الفرحان

ذوي الاحتياجات الخاصة

الكاتدرائية

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