سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاستثمار: وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها كاملة المرافق وبحق الانتفاع

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:35 ص
الاستثمار: وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها كاملة المرافق وبحق الانتفاع محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أن طرح (147) وحدة صناعية، يتضمن  تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت،  وذلك بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.
 
أضاف المصدر لـ" اليوم السابع " اننا نأمل أن يتم حجز جميع الوحدات فى ظل ما يتم تقديمه من تيسيرات كبيرة، خاصة أنه لم يتقدم لحجز وحدات منطقة ميت غمر إلا 30 فقط من نحو 107 وحدات.
 
وأشار إلى أن الطرح يتضمن (18) مخزنًا و(16) منفذ بيع، و(6) ثلاجات، بجانب الوحدات الصناعية وسيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة اليوم الخميس ولمدة شهر .
 
أوضح المصدر أنه سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
 
 

المنطقة الاستثمارية بنها

هيئة الاستثمار

وزارة الاستثمار

المناطق الحرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

الحكومة: لا صحة لخصخصة مصلحة الشهر العقارى لعدم القدرة على ميكنة خدماته

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

جونسون بعد فوزه بالانتخابات: سنخرج من الاتحاد الأوروبى 31 يناير المقبل

جونسون بعد فوزه بالانتخابات: سنخرج من الاتحاد الأوروبى 31 يناير المقبل

تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم

تعرف على 5 أرقام ارتبطت بمحاكمة 44 "داعشيا" بعد حجز القضية للحكم

طقس سيئ الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة

طقس سيئ الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة