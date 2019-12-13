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الأميرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحرية فى فلوريدا

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:47 ص
الأميرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحرية فى فلوريدا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان
كتب محمد جمال

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زارت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية فى فلوريدا، لتقديم خالص تعازيها للمأساة التى وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية فى التحقيق بهذا الحادث حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

والتقت سمو السفيرة خلال الزيارة، بقيادة القاعدة الأمريكية، مجددة إدانتها لهذا الهجوم المروّع كما تعهدت بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أى مساعدة ممكنة لتسريعه.

 


ريما بنت بندر

السعودية

فلوريدا

أمريكا

اطلاق نار

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