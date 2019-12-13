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الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:54 م
الأرصاد: غدًا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12درجة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط غدا السبت، اﻟﺮﻳﺎح ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺆدى إﻟى اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، واﻟﻄﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.
 
ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻏﺮبا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
 
 
 
 

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