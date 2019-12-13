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الأحد.. بدء اختبارات التصفية الأولية لإيفاد الأئمة القراء للخارج فى رمضان

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:00 ص
الأحد.. بدء اختبارات التصفية الأولية لإيفاد الأئمة القراء للخارج فى رمضان ائمة وزارة الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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تبدأ وزارة الأوقاف، الاختبارات الأولية للراغبين فى إيفاد رمضان 1441هـ /2020 من الأئمة القراء، بديوان عام الوزارة، على أن تكون بداية الاختبارات يوم الأحد الموافق 15/ 12/ 2019، حتى الخميس الموافق 19/ 12/ 2019م.
 
 وذلك وفق الجدول التالى.. يوم الأحد الموافق 15/ 12/ 2019.
 
1.

عادل مبروك محمد مرجان

الإسكندرية
2.

علي عبد الجليل السيد الشوني

الإسكندرية
3.

محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال

الإسكندرية
4.

أحمد عبد الهادي علي محمد

الإسماعيلية
5.

أيمن محمد محمود

الإسماعيلية
6.

السيد محمد السيد عبد اللطيف

الإسماعيلية
7.

محمد السيد أبو هاشم أحمد

الإسماعيلية
8.

أحمد محمد أحمد مدني

أسوان
9.

عبد الحميد أحمد محمد حفني

أسوان
10.

محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح

أسوان
11.

محمد علي أبو الوفا جبريل

أسوان
12.

مصطفى عبد السميع مصطفى خضر

أسوان
13.

مغربي عبد الوهاب بدري حسين

أسوان
14.

يوسف عبد الهادي حسن الطيب

أسوان
15.

عبد النبي فرغلي أبو العلا

أسيوط
16.

علي حسن أحمد حسن

أسيوط
17.

قناوي رمضان أحمد بشندي

أسيوط
18.

محمد أحمد خليفة حسن

أسيوط
19.

محمد أحمد عبد الحميد متولى

أسيوط
20.

محمد شرف الدين أحمد محمد

أسيوط
21.

محمد علي حسن طليبة

أسيوط
22.

مصطفى عمر محمد عبد الحافظ

أسيوط
23.

هلال عبد السلام مطاوع محمد

أسيوط
 

يوم الاثنين 16/ 12/ 2019م.

1.

إبراهيم فكري عبد الله

الأقصر
2.

بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد

الأقصر
3.

زكريا سهري عبد العزيز يوسف

الأقصر
4.

علي عبد اللطيف حبيب خليف

البحر الأحمر
5.

أحمد سعد عباس محيسن

البحيرة
6.

بسيوني فوزي قطب القطري

البحيرة
7.

السعيد محمد مبروك أبو المكارم

البحيرة
8.

الشحات محمود علي البحيري

البحيرة
9.

عاصم عبد الفتاح محمود الطويل

البحيرة
10.

عبد الجواد شوقي عبد الجواد حسنين

البحيرة
11.

عبد العزيز خميس عبد العزيز على

البحيرة
12.

عمرو محمد سيد أحمد محمد

البحيرة
13.

محمد عبدالهادي رمضان عبدالهادي

البحيرة
14.

وليد كامل علي عطية الفقي

البحيرة
15.

أشرف طه عبد القادر محمد

بني سويف
16.

رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ

بني سويف
17.

سعودي السيد عبد الوهاب يوسف

بني سويف
18.

سمير رمضان حسن أحمد

بني سويف
19.

صابر علي جاد سليمان

بني سويف
20.

عبد العليم طه عبدالعظيم علي

بني سويف
21.

محمد دياب عبد الوهاب السيد

بني سويف
22.

محمد رجب على حسانين

بني سويف
23.

محمود يسن عبد الكريم سيد أحمد

بني سويف
 

           يوم الثلاثاء 17/ 12/ 2019م.

1.

محمود يوسف محمد حسن

بني سويف
2.

مصطفى حسن أحمد جاد

بني سويف
3.

مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب

بني سويف
4.

الرفاعي محمد عباس الحسنين

جنوب سيناء
5.

عمر عبد الناصر يحي البشلاوي

الجيزة
6.

بليغ المتولي أحمد محمد

الدقهلية
7.

سامح السعيد شلبي شلبي بطني

الدقهلية
8.

علي محمد إبراهيم إبراهيم

الدقهلية
9.

متولي محمود متولي المرسي

الدقهلية
10.

محمد حسين إبراهيم أحمد جاد الله

الدقهلية
11.

يحيى محمد عبد الرحمن الباز

الدقهلية
12.

أحمد إبراهيم محمد بركات

دمياط
13.

أحمد الشربيني الشربيني شلبي

دمياط
14.

أحمد حامد أبو النجا محمد

دمياط
15.

سمير محمد صابر سليم

دمياط
16.

محمد شعبان ربيع إبراهيم

دمياط
17.

محمد عزت سويلم خليل

دمياط
18.

محمد يوسف كمال

دمياط
19.

ياسين نبيل عبد الله الأمير

دمياط
20.

محمد يوسف بدري أحمد

سوهاج
21.

محمد إبراهيم عبده رمضان

السويس
22.

محمد محمود العدل

السويس
2

       يوم الأربعاء 18/ 12/ 2019م.

1.

أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد

الشرقية
2.

سالم بيومي سالم

الشرقية
3.

محمود ثروت عبد العظيم أحمد

الشرقية
4.

هندي محمد إبراهيم صالح

الشرقية
5.

جلال خميس أبو مسلم خطاب

شمال سيناء
6.

محمد إسماعيل محمد عوض

شمال سيناء
7.

محمود أحمد فؤاد محمود

شمال سيناء
8.

أحمد رافت شحاته الطويل

الغربية
9.

السيد أحمد السيد المتولي

الغربية
10.

عبدالله عبدالمنعم عبدالفتاح تركى

الغربية
11.

مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويش

الغربية
12.

مصطفى عبد الرحمن عبد العال مشعل

الغربية
13.

حمدي ربيع عبد الله عبد العزيز

الفيوم
14.

عبد الرحمن عبد الله إمام

الفيوم
15.

محمد محمود عبد التواب عبد الله محب

الفيوم
16.

أحمد دسوقي مكي

القاهرة
17.

أحمد يونس أحمد عبد الغني

القاهرة
18.

عبد الله حسن عبد الرحيم

القاهرة
19.

محمود فتحي علي موسى

القاهرة
20.

نادي فوزي علي سعداوي

القاهرة
21.

أحمد محمد السيد حسين صيام

القليوبية
22.

أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح

القليوبية
 

      يوم الخميس 19/ 12/ 2019م.

1.

عادل محمد سعيد سيد المستكاوي

القليوبية
2.

محمد أحمد علي عبد المجيد

القليوبية
3.

محمد محمد أحمد رفاعي

القليوبية
4.

مصطفى محمد السيد محمد

القليوبية
5.

أحمد مسعود حسين علي

قنا
6.

حسني السيد أحمد يوسف

قنا
7.

ضاحي كمال الدين امين عبد النبي

قنا
8.

السعيد السيد عبد الجواد الشربيني

كفر الشيخ
9.

السيد إبراهيم سعد علي

كفر الشيخ
10.

محمد أحمد عصمت الأحول

كفر الشيخ
11.

محمد أنور عثمان أحمد

كفر الشيخ
12.

أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد

المنوفية
13.

أحمد عبد العزيز عطية عبد العزيز

المنوفية
14.

أحمد مهدي مصطفى مهدي

المنوفية
15.

حمدي السيد محمود يوسف

المنوفية
16.

محمد جابر صادق جلبط

المنوفية
17.

محمود محي الدين عبد الفتاح سليم

المنوفية
18.

أحمد شعبان أحمد حسين

المنيا
19.

ضاحي محمد إسماعيل علي

المنيا
20.

مصطفى شعبان مصطفى علي

المنيا
21.

مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد

المنيا
22.

محمد ناصر أحمد أيوب

الوادي الجديد

 

 


وزارة الاوقاف

ائمة وزارة الاوقاف

إيفاد الأئمة القراء للخارج

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