الأحد.. بدء اختبارات التصفية الأولية لإيفاد الأئمة القراء للخارج فى رمضان

|
1.
|
عادل مبروك محمد مرجان
|
الإسكندرية
|
2.
|
علي عبد الجليل السيد الشوني
|
الإسكندرية
|
3.
|
محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال
|
الإسكندرية
|
4.
|
أحمد عبد الهادي علي محمد
|
الإسماعيلية
|
5.
|
أيمن محمد محمود
|
الإسماعيلية
|
6.
|
السيد محمد السيد عبد اللطيف
|
الإسماعيلية
|
7.
|
محمد السيد أبو هاشم أحمد
|
الإسماعيلية
|
8.
|
أحمد محمد أحمد مدني
|
أسوان
|
9.
|
عبد الحميد أحمد محمد حفني
|
أسوان
|
10.
|
محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح
|
أسوان
|
11.
|
محمد علي أبو الوفا جبريل
|
أسوان
|
12.
|
مصطفى عبد السميع مصطفى خضر
|
أسوان
|
13.
|
مغربي عبد الوهاب بدري حسين
|
أسوان
|
14.
|
يوسف عبد الهادي حسن الطيب
|
أسوان
|
15.
|
عبد النبي فرغلي أبو العلا
|
أسيوط
|
16.
|
علي حسن أحمد حسن
|
أسيوط
|
17.
|
قناوي رمضان أحمد بشندي
|
أسيوط
|
18.
|
محمد أحمد خليفة حسن
|
أسيوط
|
19.
|
محمد أحمد عبد الحميد متولى
|
أسيوط
|
20.
|
محمد شرف الدين أحمد محمد
|
أسيوط
|
21.
|
محمد علي حسن طليبة
|
أسيوط
|
22.
|
مصطفى عمر محمد عبد الحافظ
|
أسيوط
|
23.
|
هلال عبد السلام مطاوع محمد
|
أسيوط
يوم الاثنين 16/ 12/ 2019م.
|
1.
|
إبراهيم فكري عبد الله
|
الأقصر
|
2.
|
بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد
|
الأقصر
|
3.
|
زكريا سهري عبد العزيز يوسف
|
الأقصر
|
4.
|
علي عبد اللطيف حبيب خليف
|
البحر الأحمر
|
5.
|
أحمد سعد عباس محيسن
|
البحيرة
|
6.
|
بسيوني فوزي قطب القطري
|
البحيرة
|
7.
|
السعيد محمد مبروك أبو المكارم
|
البحيرة
|
8.
|
الشحات محمود علي البحيري
|
البحيرة
|
9.
|
عاصم عبد الفتاح محمود الطويل
|
البحيرة
|
10.
|
عبد الجواد شوقي عبد الجواد حسنين
|
البحيرة
|
11.
|
عبد العزيز خميس عبد العزيز على
|
البحيرة
|
12.
|
عمرو محمد سيد أحمد محمد
|
البحيرة
|
13.
|
محمد عبدالهادي رمضان عبدالهادي
|
البحيرة
|
14.
|
وليد كامل علي عطية الفقي
|
البحيرة
|
15.
|
أشرف طه عبد القادر محمد
|
بني سويف
|
16.
|
رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ
|
بني سويف
|
17.
|
سعودي السيد عبد الوهاب يوسف
|
بني سويف
|
18.
|
سمير رمضان حسن أحمد
|
بني سويف
|
19.
|
صابر علي جاد سليمان
|
بني سويف
|
20.
|
عبد العليم طه عبدالعظيم علي
|
بني سويف
|
21.
|
محمد دياب عبد الوهاب السيد
|
بني سويف
|
22.
|
محمد رجب على حسانين
|
بني سويف
|
23.
|
محمود يسن عبد الكريم سيد أحمد
|
بني سويف
يوم الثلاثاء 17/ 12/ 2019م.
|
1.
|
محمود يوسف محمد حسن
|
بني سويف
|
2.
|
مصطفى حسن أحمد جاد
|
بني سويف
|
3.
|
مصطفى سيد مصطفى عبد الوهاب
|
بني سويف
|
4.
|
الرفاعي محمد عباس الحسنين
|
جنوب سيناء
|
5.
|
عمر عبد الناصر يحي البشلاوي
|
الجيزة
|
6.
|
بليغ المتولي أحمد محمد
|
الدقهلية
|
7.
|
سامح السعيد شلبي شلبي بطني
|
الدقهلية
|
8.
|
علي محمد إبراهيم إبراهيم
|
الدقهلية
|
9.
|
متولي محمود متولي المرسي
|
الدقهلية
|
10.
|
محمد حسين إبراهيم أحمد جاد الله
|
الدقهلية
|
11.
|
يحيى محمد عبد الرحمن الباز
|
الدقهلية
|
12.
|
أحمد إبراهيم محمد بركات
|
دمياط
|
13.
|
أحمد الشربيني الشربيني شلبي
|
دمياط
|
14.
|
أحمد حامد أبو النجا محمد
|
دمياط
|
15.
|
سمير محمد صابر سليم
|
دمياط
|
16.
|
محمد شعبان ربيع إبراهيم
|
دمياط
|
17.
|
محمد عزت سويلم خليل
|
دمياط
|
18.
|
محمد يوسف كمال
|
دمياط
|
19.
|
ياسين نبيل عبد الله الأمير
|
دمياط
|
20.
|
محمد يوسف بدري أحمد
|
سوهاج
|
21.
|
محمد إبراهيم عبده رمضان
|
السويس
|
22.
|
محمد محمود العدل
|
السويس
يوم الأربعاء 18/ 12/ 2019م.
|
1.
|
أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد
|
الشرقية
|
2.
|
سالم بيومي سالم
|
الشرقية
|
3.
|
محمود ثروت عبد العظيم أحمد
|
الشرقية
|
4.
|
هندي محمد إبراهيم صالح
|
الشرقية
|
5.
|
جلال خميس أبو مسلم خطاب
|
شمال سيناء
|
6.
|
محمد إسماعيل محمد عوض
|
شمال سيناء
|
7.
|
محمود أحمد فؤاد محمود
|
شمال سيناء
|
8.
|
أحمد رافت شحاته الطويل
|
الغربية
|
9.
|
السيد أحمد السيد المتولي
|
الغربية
|
10.
|
عبدالله عبدالمنعم عبدالفتاح تركى
|
الغربية
|
11.
|
مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويش
|
الغربية
|
12.
|
مصطفى عبد الرحمن عبد العال مشعل
|
الغربية
|
13.
|
حمدي ربيع عبد الله عبد العزيز
|
الفيوم
|
14.
|
عبد الرحمن عبد الله إمام
|
الفيوم
|
15.
|
محمد محمود عبد التواب عبد الله محب
|
الفيوم
|
16.
|
أحمد دسوقي مكي
|
القاهرة
|
17.
|
أحمد يونس أحمد عبد الغني
|
القاهرة
|
18.
|
عبد الله حسن عبد الرحيم
|
القاهرة
|
19.
|
محمود فتحي علي موسى
|
القاهرة
|
20.
|
نادي فوزي علي سعداوي
|
القاهرة
|
21.
|
أحمد محمد السيد حسين صيام
|
القليوبية
|
22.
|
أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح
|
القليوبية
يوم الخميس 19/ 12/ 2019م.
|
1.
|
عادل محمد سعيد سيد المستكاوي
|
القليوبية
|
2.
|
محمد أحمد علي عبد المجيد
|
القليوبية
|
3.
|
محمد محمد أحمد رفاعي
|
القليوبية
|
4.
|
مصطفى محمد السيد محمد
|
القليوبية
|
5.
|
أحمد مسعود حسين علي
|
قنا
|
6.
|
حسني السيد أحمد يوسف
|
قنا
|
7.
|
ضاحي كمال الدين امين عبد النبي
|
قنا
|
8.
|
السعيد السيد عبد الجواد الشربيني
|
كفر الشيخ
|
9.
|
السيد إبراهيم سعد علي
|
كفر الشيخ
|
10.
|
محمد أحمد عصمت الأحول
|
كفر الشيخ
|
11.
|
محمد أنور عثمان أحمد
|
كفر الشيخ
|
12.
|
أحمد سعيد أبو اليزيد أبو زيد
|
المنوفية
|
13.
|
أحمد عبد العزيز عطية عبد العزيز
|
المنوفية
|
14.
|
أحمد مهدي مصطفى مهدي
|
المنوفية
|
15.
|
حمدي السيد محمود يوسف
|
المنوفية
|
16.
|
محمد جابر صادق جلبط
|
المنوفية
|
17.
|
محمود محي الدين عبد الفتاح سليم
|
المنوفية
|
18.
|
أحمد شعبان أحمد حسين
|
المنيا
|
19.
|
ضاحي محمد إسماعيل علي
|
المنيا
|
20.
|
مصطفى شعبان مصطفى علي
|
المنيا
|
21.
|
مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد
|
المنيا
|
22.
|
محمد ناصر أحمد أيوب
|
الوادي الجديد
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