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الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:12 م
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ارتفاع حصيلة انفجار مبنى سكنى فى ألمانيا إلى قتيل وإصابة 25.. صور

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:04 م
ارتفاع حصيلة انفجار مبنى سكنى فى ألمانيا إلى قتيل وإصابة 25.. صور جانب من الانفجار
رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة أن شخصا لقى حتفه وأصيب العشرات فى انفجار فى مبنى سكنى فى ألمانيا اليوم الجمعة.

ووقع الانفجار فى مدينة بلانكنبرج فى شرق البلاد، ولم يعرف سببه حتى الآن.

انفجار ألمانيا
انفجار ألمانيا

 

وقالت الشرطة أنها أخلت المبنى من السكان وكذلك روضة أطفال مجاورة وفرضت طوقا حول المنطقة. وذكرت على تويتر أن الأطفال لم يصبهم أذى.

وأضافت الشرطة أن 25 شخصا أصيبوا. ونقلت محطة (إم.دي.آر) التلفزيونية المحلية عن الشرطة قولها إن شخصا قُتل وإن آخر فى عداد المفقودين.

ونشرت الشرطة صورة على تويتر لمبنى سكنى من خمسة طوابق يرجع للحقبة الشيوعية وقد تصاعد الدخان من نوافذ يغطيها السواد فى الطابق الثاني.

أثار الانفجار
أثار الانفجار

 

انفجار ألمانيا (2)
انفجار ألمانيا (2)

 

انفجار بأحد الوحدات السكنية فى ألمانيا
انفجار بأحد الوحدات السكنية فى ألمانيا

 

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار

 

قوات الدفاع المدنى فى ألمانيا
قوات الدفاع المدنى فى ألمانيا

 

قوات الدفاع المدنى
قوات الدفاع المدنى

 


ألمانيا

أخبار ألمانيا

انفجار

بلانكنبرج

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