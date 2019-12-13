ارتفاع حصيلة انفجار مبنى سكنى فى ألمانيا إلى قتيل وإصابة 25.. صور

رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة أن شخصا لقى حتفه وأصيب العشرات فى انفجار فى مبنى سكنى فى ألمانيا اليوم الجمعة.

ووقع الانفجار فى مدينة بلانكنبرج فى شرق البلاد، ولم يعرف سببه حتى الآن.



انفجار ألمانيا

وقالت الشرطة أنها أخلت المبنى من السكان وكذلك روضة أطفال مجاورة وفرضت طوقا حول المنطقة. وذكرت على تويتر أن الأطفال لم يصبهم أذى.

وأضافت الشرطة أن 25 شخصا أصيبوا. ونقلت محطة (إم.دي.آر) التلفزيونية المحلية عن الشرطة قولها إن شخصا قُتل وإن آخر فى عداد المفقودين.

ونشرت الشرطة صورة على تويتر لمبنى سكنى من خمسة طوابق يرجع للحقبة الشيوعية وقد تصاعد الدخان من نوافذ يغطيها السواد فى الطابق الثاني.



أثار الانفجار



انفجار ألمانيا (2)



انفجار بأحد الوحدات السكنية فى ألمانيا



جانب من الانفجار



قوات الدفاع المدنى فى ألمانيا