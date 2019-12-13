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إنهيار شرفة عقار بحى الجمرك بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:17 ص
إنهيار شرفة عقار بحى الجمرك بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية إنهيار شرفة - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تأثرت أحد العقارات القديمة بمنطقة الجمرك التابعة لنطاق حي الجمرك بالإسكندرية ، بالعوامل الجوية التي تعرضت لها مدينة الإسكندرية أمس من سقوط أمطار غزيرة لساعات متواصلة، مما أسفر عن سقوط بلكونة من عقار قديم العنوان 56 شارع قصر رأس التين دون وجود إصابات>

وأشار بيان صادر من الحي الى أن مهندس المنطقة  قد انتقل الى العقار المذكور والمعاينة تبين  أن العقار قديم وصادر لة قرار ترميم رقم  19 لسنة  2012 عن طريق لجنة التظلمات وتم التنبيه على المالك بسرعة العمل على الترميم وتم إبلاغ قسم الشرطة بوضع حواجز حول العقار لتأمين المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى واصل حي الجمرك، إزالة الأدوار المخالفة بالعقار 38 مسجد تربانة والعقار 65 الشهيد مصطفى حافظ بمنطقة المنشية، حيث قامت رئيس الحى بالتوجه للعقارات بمصاحبة المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي ولجنة الإزالة بالحي بتواجد قوة أمنية من مديرية الأمن وقسم المنشية وشرطة المرافق والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة وتم استكمال ازالة الاعمدة الخرسانية والمسطح والحوائط الداخلية والخارجية للعقار، وفقا للقرار 228 لسنة 2019  وتم إزالة الأدوار المخالفة التاسع والثامن والسابع  وجارى إزالة الدور السادس بعد الميزان.

 

 


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