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إقبال كبير على منافذ كلنا واحد فى القاهرة والمحافظات.. صور

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:43 م
إقبال كبير على منافذ كلنا واحد فى القاهرة والمحافظات.. صور مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى

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انطلقت المرحلة العاشرة من مبادرة " كلنا واحد"، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر، على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، زتساهم المبادرة فى خفض أسعار السلع الأساسية، والرقابة على الأسواق، وأشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة، فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

 

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كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

رئيس الجمهورية

اسعار السلع

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