سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إطلاق التاكسى الجوي بالإمارات بعد 3 سنوات.. تعرف على تكلفة ركوبه ومواصفاته

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:34 م
إطلاق التاكسى الجوي بالإمارات بعد 3 سنوات.. تعرف على تكلفة ركوبه ومواصفاته التاكسى الجوي
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت إمارة دبي أنها ستوفر التاكسي الجوي كوسيلة للمواصلات العامة في الإمارة خلال ثلاث سنوات، وبموعد لا يزيد على خمس سنوات في حال استجدت متغيرات تقنية.

image
 

 

وكشف المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير أن تكلفة الخدمة لا يمكن أن تكون رخيصة أو مماثلة لتعريفة المترو، إلا أنها ستكون في متناول النسبة الأعلى من ركاب النقل العام، حتى تسجل النجاح وتحقق الجدوى من توفيرها، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

1026437442

وأكد الطاير أن الهيئة تواصل العمل حالياً على تحقيق ثلاثة شروط أساسية للتمكن من توفير الخدمة الجديدة، وهي إنجاز حزمة التشريعات والقوانين الصحيحة والمناسبة المطلوبة لتشغيل الخدمة، وجهوزية التقنيات التكنولوجية المطلوبة بمواصفات ومعايير توافق الشروط الصارمة المطبقة عالمياً ومحليا، وإنشاء البنية التحتية المناسبة لاستخدام هذا النوع من وسائل النقل، بما يكفل تحقق شروط السلامة والأمان.

وأشار الطاير إلى أن الحد المسموح به لارتفاع التاكسي الجوي يصل إلى 1500 قدم، وفقاً للمعايير الحالية، موضحا أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لتكون كلفة الخدمة في متناول النسبة الأكبر من ركاب وسائل المواصلات العامة، لضمان نجاحها واستمرارها، وزيادة إمكانية اعتمادها مستقبلاً كوسيلة نقل تضاف إلى الوسائل البرية والبحرية الأخرى المستخدمة حالياً.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي أن مواصفات التاكسي الجوي، عند إطلاق المشروع، تتضمن شاشة لمس أمام مقعد الراكب، تضم خريطة تتضمن كل الوجهات على شكل نقاط، والمسارات المعدة مسبقاً للمركبة.

ويبلغ أقصى وزن للمركبة مع وجود الراكب 360 كيلوغراما، مع وجود مظلة هبوط للمركبة مكتملة التجهيزات للاستخدام في الحالات الطارئة، على أن تستغرق مدة الطيران قرابة 30 دقيقة، بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة.

 


التاكسى الجوي

الامارات

دبي

الامارات اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة