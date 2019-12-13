إصابة 15 فلسطينياً برصاص وقنابل غاز الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرات الجمعة

غزة /أ ش أ/

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار الـ84 على حدود غزة، التى انطلقت تحت شعار "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 5 إصابات مختلفة من جراء اعتداء قوات الاحتلال بحق المشاركين فى الجمعة الـ84 لمسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة.

ووصل المشاركون بالآلاف إلى مخيمات العودة برفح والبريج وغزة تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتى دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة فى المسيرات وسط تأكيد على سلميتها وجماهيريتها.

ولأول مرة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار فى مارس 2018 تجرى المسيرات فى ثلاث مناطق بدل خمسة؛ وذلك لإفساح المجال أمام المشاركة فى احتفالات حماس بالانطلاقة بخان يونس وجباليا.

ونشر جيش الاحتلال المزيد من قواته على طول الحدود مقابل مخيمات العودة تحسبا لأية مواجهات وسط تحذير فلسطين من استهداف المتظاهرين.

وفى كفر قدوم، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين فى المسيرة، وأطلقوا الرصاص الحى والأعيرة المعدنية، إضافة لوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا بالرصاص الحى والمعدنى خطوط كهرباء الضغط العالى فى القرية، ما ينذر بقطع التيار الكهربائى عن القرية فى أية لحظة.