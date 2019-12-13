"أوقاف الإسكندرية" تطلق قافلة دعوية لمساجد العامرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لمساجد العامرية غرب الإسكندرية فى إطار الخطة الدعوية.

وترأس القافلة الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية.

وحثت القافلة على العلم والاجتهاد فى تحصيله والدليل على ذلك أن أول آية نزلت من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى "اقرأ باسم ربك الذى خلق"، وطالبت المواطنين بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة الأفكار المتطرفة.