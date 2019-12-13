أوبر تقدم استئنافا لاستعادة رخصة سيارات الأجرة فى لندن

لندن (رويترز)

قدمت أوبر استئنافا، اليوم الجمعة، ضد قرار الهيئة المنظمة للنقل فى لندن حذف تطبيق طلب سيارات الأجرة من رخصتها للعمل فى واحد من أهم أسواقها، وهو ما يمهد لعملية قانونية من المحتمل أن تكون طويلة جدا يمكنها فيها الاستمرار فى تسيير رحلات.

وفى الشهر الماضي، رفضت هيئة النقل فى لندن منح الشركة التى مقرها وادى السيليكون رخصة جديدة بسبب ما سمته "سلسلة من الإخفاقات" المتعلقة بالسلامة والأمن، وذلك فى أحدث مرحلة فى المعركة الدائرة منذ وقت طويل مع السلطات.

وخلال تقديم استئنافها فى محكمة وستمنستر ماجسترتس، قالت أوبر إنها غيرت نموذج أعمالها على مدار العامين الماضيين وستواصل المضى فى ذلك.

وقال مدير الشركة فى شمال وشرق أوروبا جيمى هيوود "نحن على التزام للندنيين ونعمل بشكل وثيق مع هيئة النقل فى لندن للتعامل مع بواعث قلقهم وطلباتهم كما هو عهدنا منذ 2017"، وامتنعت هيئة النقل فى لندن عن التعقيب.

وسيظل بمقدور سائقى الشركة البالغ عددهم حوالى 45 ألفا فى لندن قبول رحلات حتى انتهاء عملية الاستئناف، وهو ما قد يستغرق شهورا وربما سنوات.