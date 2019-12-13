سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أم كلثوم تفتتح مسرح شباب العالم بأغنية "أنت عمرى"

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:48 م
أم كلثوم تفتتح مسرح شباب العالم بأغنية "أنت عمرى" مسرح شباب العالم
كتب بعثه اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحت شعار "فنون .. إحياء الإنسانية"، أعلن الافتتاح الرسمى لمسرح شباب العالم على هامش النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته.
 
وبدأت الاحتفالية بأغنية للفنانة المصرية "رولا زكى"، التى تجيد الغناء بـ14 لغة، واشتهرت بعملها النسخ العربية لأشهر الأغانى العالمية، ولقبت بصوت الحب والسلام.
 
ثم تم تقديم معايشة لحفل غنائى للفنانة الراحلة "كوكب الشرق أم كلثوم"، وعرض لفيلم تسجيلى عن كوكب الشرق، تناول حياتها وأهم ما قدمته من أغانى، فضلاً عن ما قيل عنها فى الاعلام الدولى، وعرض لاهم حفلاتها فى العواصم العالمية خاصة فى العاصمة الفرنسية باريس، وتلاها عرض "هيلوجرام" لأغنية "أنت عمرى" لأم كلثوم، كلمات أحمد كامل، والحان محمد عبد الوهاب.
 
 
WhatsApp Image 2019-12-13 at 7.18.28 PM (1)
 
WhatsApp Image 2019-12-13 at 7.18.28 PM
 

 


منتدى الشباب شباب

العالم منتدى شباب العالم

اخر الاخبار

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"تراثنا" معرض للحرف اليدوية المصرية على هامش منتدى شباب العالم

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

"متخرشمة".. زينة تودع عام 2019 بصورة ساخرة لها وجمهورها: أهم حاجة سلامتك

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

المطربة أمينة تجسد مكالمة "الخال عرفات" الشهير في فيديو جديد

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

الروبوت صوفيا وفرقة حورس وموزار أبرز المشاركين بمسرح شباب العالم اليوم

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

تامر حسني يتحول لملاكم مع خالد الصاوى قبل عرض فيلم "الفلوس" بإيام

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

النائب العام يأمر بالاستماع لأقوال أطراف واقعة تعذيب طفل الطالبية

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة