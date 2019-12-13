أمريكا توافق على خفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات من الصين

واشنطن (رويترز)

قال مكتب الممثل التجارى الأمريكى، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على تعديل رسومها الجمركية على بضائع صينية "بشكل كبير" بموجب اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع بكين، فى حين ستشترى الصين كميات كبيرة إضافية من البضائع والخدمات الأمريكية.

وأضاف مكتب الممثل التجارى فى بيان أنه بموجب الاتفاق، ستبقى واشنطن على رسوم جمركية قدرها 25 فى المئة على واردات من الصين بحوالى 250 مليار دولار، وستخفض الرسوم على منتجات صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار إلى نحو 7.5 فى المئة.

وقال إن اتفاق التجارة يتطلب ادخال إصلاحات هيكلية على النظام الاقتصادى والتجارى للصين فى مجالات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية والعملة والنقد الأجنبي.

وأضاف مكتب الممثل التجارى أن الاتفاق يتضمن أيضا "نظاما قويا لحل المنازعات".