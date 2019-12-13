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أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2109 فى مصر

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:59 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2109 فى مصر ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 662 جنيها للجرام.

أسعار الذهب بعد تحرك الأسعار:

 

عيار 18 سجل 567 جنيها للجرام.
 
عيار 21 سجل 662 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل 756 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5296 جنيها.
 
أوقية الذهب 1470 دولارا.
 
وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.
 
ويقدم "اليوم السابع" تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.
 
 
وتأثر سعر الذهب، مساء الأربعاء، جراء قرار أبقاء مجلس الاحتياطى الاتحاد الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغير.
 
 
وأشار الفيدرالى إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل على الأرجح دون تغيير إلى أجل غير مسمى، فى ظل توقعات لاستمرار نمو اقتصادى متوسط وبطالة متدنية حتى الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.
 
 
 

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