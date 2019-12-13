أبو الغيط يهنىء الجزائر ورئيسها المنتخب عبدالمجيد تبون

كتب مصطفى عنبر

أعرب احمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تهنئته للجزائر رسمياً وشعبياً بنجاح الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم الخميس 12 ديسمبر واسفرت عن الاعلان عن فوز عبدالمجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية.

وصرّح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، أن أبو الغيط ، توجه بالتهنئة الخالصة إلى الرئيس المنتخب متمنياً له التوفيق والسداد فى مهامه. كما نقل المصدر ثقة أبو الغيط فى إستمرار الجزائر فى دعم مسيرة العمل العربى المشترك تحت قيادتها الجديدة.

وأشار المصدر الى أن الأمين العام - كان يتابع عن قرب مخاض هذه الانتخابات الهامة - معربا عن أطيب امنياته للجزائر بالاستقرار والتنمية والتقدم ولتظل أحد الدعائم الأساسية للعمل العربى المشترك.