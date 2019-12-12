8 خطوات بسيطة لتقوية قلبك.. احرص على الطعام الصحى والنوم الجيد وامنع التدخين

كتبت أمل علام

كشف موقع "boldsky "، إن القلب هو عضو عضلي يحتاج إلى أن يكون أقوى لأنه يشارك في واحدة من المهام الرئيسية للجسم، أي ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، الإجهاد غير الضروري، وارتفاع الكوليسترول في الدم، وعدم ممارسة الرياضة يمكن أن تقلل من حياة القلب.



تقوية القلب

ليس هناك اختصار للحصول على صحة القلب في يوم واحد. ومع ذلك، هناك عدة طرق بسيطة يمكن من خلالها تقوية عضلات القلب والعيش طويلاً وصحيًا.

8 طرق لتقوية القلب...

1. الحركة المستمرة..

يؤدي عدم النشاط البدني إلى العديد من الأمراض المزمنة، مثل السكري، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة، الخمول البدني هو السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالقلب التي تسبب أكبر عدد من الوفيات المبكرة، تقول الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين لديهم لياقة بدنية لفترة أطول من الوقت هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك، ينصح بالبقاء نشطا.

2. تقليل الدهون في البطن..

وفقا لدراسة، يرتبط تراكم أكبر من الأنسجة الدهنية الحشوية (VAT) والأنسجة الدهنية تحت الجلد في البطن (SAT) نسبيا لعدة أمراض بالقلب، يقلل انخفاض حجمي الدهون الرئيسيين من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب، ويساعد الشخص على تحسين نوعية حياته.

3. ممارسة الرياضة اليومية..

هناك العديد من الأدلة العلمية التي تبين أن ممارسة الرياضة اليومية ضرورية للغاية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ومعدل وفيات هذه الحالة، التمارين المعتدلة يوميًا فعالة جدًا في الحد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.



امتنع عن التدخين

4. الإقلاع عن التدخين..

تحتوي السجائر على النيكوتين الذي يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب في الجسم، هذا يؤدي إلى زيادة في الطلب على الأكسجين عن طريق القلب، وانخفاض قدرة تحمل الأكسجين في الدم، مما يؤدي الشخص إلى ضيق الشرايين التاجية، ومع ذلك، فإن الإقلاع عن التدخين يعكس خطر هذه الحالة.



حق الناس فى تناول الاكل الصحى

5. اختيار نظام غذائي صحي..

التغذية تلعب دورا حيويا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لدراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، يجب أن تكون المعلومات الغذائية لصحة القلب في ثلاثة أقسام: الأنماط الغذائية (حمية منخفضة الكربوهيدرات، أو قليلة الدسم أو حمية البحر الأبيض المتوسط، أو تفضيل الطعام المعتمد على (الخضروات ، الفواكه ، القهوة ومنتجات الألبان وغيرها) والمكملات الغذائية (زيت السمك وفيتامين" د "ومضادات الأكسدة وغيرها).

6. حافظ على توقيت نومك..

الحفاظ على توقيت النوم مهم جدًا للوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لدراسة، فإن الأشخاص الذين ينامون لمدة تقل عن 4 ساعات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب 3 مرات من الأشخاص الذين ينامون 8 ساعات فى اليوم، أيضا، يسبب الحرمان من النوم، والتعب، وزيادة معدل ضربات القلب في الاصابة بأمراض القلب.

7. الحد من الكحول..

الحد من شرب الكحول فعال في الحد من خطر العديد من أمراض القلب مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم واعتلال عضلة القلب، وما إلى ذلك.

8. تجنب الإجهاد..

يرتبط الإجهاد النفسي بخطر الإصابة بأمراض القلب، أظهرت العديد من الدراسات أن الإجهاد لفترة طويلة يمكن أن يؤدي للإصابة بأمراض القلب التاجية، وأمراض القلب الخاصة بالإجهاد مثل اعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد، ونقص تروية عضلة القلب، وبالتالي، فإن التعامل مع الإجهاد ضروري للغاية لمواجهة هذا الوضع، يمكن القيام بذلك عن طريق اليوجا أو التأمل.

نصائح للتمتع بقلب أكثر صحة..

لا تنس أن تقوم بممارسة رياضة المشي لمدة 10 دقائق يوميًا، ثم أضف فاكهة إلى نظامك الغذائي اليومى، وتناول المشروبات المحلاة أو الصودا، ثم استنشق ببطء وعمق حاول أن تتصل بالأشخاص لأن ذلك يساعد على تقليل التوتر، ابقِ نظيفًا وأغسل يديك يوميًا لتكون خالية من العدوى، وتناول كميات كبيرة من السمك المحتوى على" أوميجا 3 "، مثل السلمون، والتونة مرة واحدة في الأسبوع، ولا تفوت تناول وجبة الإفطار.