10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

تدرس وزارة النقل حاليا ، طرح مناقصة عالمية بداية العام المقبل لتنفيذ أول مشروع مترو بالإسكندرية يتمثل فى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو سطحى مماثلا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث تعكف الوزارة على إنهاء وتجهيزات مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة التى سيتم طرحها أمام الشركات العالمية.

و هناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن خط مترو الإسكندرية الجديد

1 المشروع جاء لتنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير خط قطار " أبو قير" كأحد وسائل النقل الجماعى

2 المسافة تمتد بطول 21.7 كم ، تشمل 18 محطة سطحية و علوية ، تبدأ من محرم بك و تصل الى أبو قير

3 جميع المحطات سطحية باستثناء مسافة 6 كم يسير خلالها على كوبرى علوى لتفادي التقاطعات المرورية

4 تشير الدراسة الى أن تكلفة المشروع تصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار ، سيتم توفيرها من خلال قروض دولية ميسرة أو من الخزانة العامة للدول

5 تشترط مصر تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ التعاقد مع الشركة المنفذة

6 من المقرر أن تبلغ سرعة القطارات 120 كم/ساعة

7 ينقسم المشروع على المدى البعيد إلى 3 مراحل ، حيث يتم دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من محطة مصر إلى المكس بطول حوالي 8 كم

8 المرحلة الثالثة من المشروع ، تبدأ من المكس إلى نهاية الخط ببرج العرب بطول حوالي 15.5 كم

9 سيؤدي المشروع الى ربط مدينة الإسكندرية بخطوط سير جديدة لتخفيف الزحام المروري في الإسكندرية

10 بعد تنفيذ المشروع ستنتقل تبيعه خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق التابعتين لوزارة النقل



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