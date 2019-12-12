سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نظام الحمدين.. خلاف مكتوم بين أمير قطر وحمد بن جاسم بسبب فضائح مالية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:58 م
نظام الحمدين.. خلاف مكتوم بين أمير قطر وحمد بن جاسم بسبب فضائح مالية تميم بن حمد
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى رؤوس الأسرة الحمدية في قطر لفرض الكتمان على خلاف متصاعد بين الأمير تميم وحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، حيث يرى تميم أن حمد ورط نظامه فى ملفات وفضائح أمنية ومالية عديدة نتيجة دعمه للإرهاب وتورطه في قضايا فساد، وفي مقدمتها فضيحة بنك باركليز البريطاني والتحقيقات الجارية حول دور بنك الريان القطري في تمويل الجماعات الإرهابية في أوروبا.

ويعتبر تميم أن تلك الفضائح تتيح للغرب ابتزاز الأموال المتبقية لدى نظامه، والتي أهدر حمد الجانب الأكبر  منها على مغامرات غير محسوبة.

 

 


امير قطر

تميم بن حمد

بنك باركليز

الفساد فى قطر

فضائح ماليه فى قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:12 ص

"تميم الخائن للعروبة".. أمير قطر يواصل أزمته مع جيرانه العرب ويرفض المصالحات لخدمة حليفه أردوغان.. "قطر لا تريد الصلح" تريند على تويتر لفضح نظام الدوحة.. والمعارضة القطرية: أمر تميم لم يعد بيديه

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:20 م

أوروبا تغض الطرف عن جرائم الدوحة وتميم يواصل مخططه لنشر الفوضى.. أمير قطر يزيد من دعمه لحركة "الغنوشى" لتدمير تونس واستحواذ الإخوان عليها.. والاتحاد الأوروبى يصمت على انتهاكات قطر لحقوق شعبها

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 10:51 م

شاهد..مباشر قطر تكشف مخطط إخوان تونس فى تدمير البلاد ونشر التطرف بها

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة