سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتدى الصدر يدعو لجلسة برلمانية علنية لتمرير قانون الانتخابات

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:00 ص
مقتدى الصدر يدعو لجلسة برلمانية علنية لتمرير قانون الانتخابات مقتدى الصدر
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في تغريدة له إلى جلسة برلمانية علنية لتمرير قانون الانتخابات.
 
وأرجأ البرلمان العراقي جلسته المقبلة، لموعد غير محدد بعد، إلى حين حسم الجدل حول قانون الانتخابات الجديد ، حسبما نشرت سبوتنيك للانباء.
 
وقال مصدر برلماني، لوكالة سبوتنيك اليوم الأربعاء إن "مجلس النواب قرر إعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعاتها لحين حسم الجدل حول فقرات مختلف عليها في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بمشاركة جميع ممثلي الكتل السياسية".
 
وأضاف المصدر "تم تأجيل الجلسة لموعد غير محدد".
 
ويناقش مجلس النواب العراقي إدخال تعديلات أقرها مجلس الوزراء على قانون الانتخابات النيابية، على خلفية احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ شهرين، تطالب بإنهاء المحاصصة الطائفية للمناصب الحكومية.
 
وكانت عضو لجنة التربية النيابية عن التكتل السني "المحور" ناهدة الدياني قالت في تصريحات لوكالة سبوتنيك إن البرلمان "سيعتمد هذا الأسبوع قانونًا بشأن الانتخابات البرلمانية، حيث سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لمطالب  الشارع".
 
 

مقتدى الصدر

الانتخابات

البرلمان العراقي

الانتخابات النيابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة