مصطفي بكري: معدل النمو المصرى يعد الثالث على العالم بعد الصين والهند

إبراهيم سعيد

قال الإعلامي " مصطفي بكري "، إن هناك جهودا كبرى لتنمية الاقتصاد المصري، حيث انخفض العجز في الموازنة العامة من 12,3% إلى 8,4%.

وتابع "مصطفي بكري"، خلال تقديمة برنامج " حقائق وأسرار "، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية: الاحتياطي النقدي للدولة المصرية وصل لـ 45 مليار دولار أمريكي، بالإضافة لانخفاض معدلات البطالة لنسبة تصل لـ 8,1%.

وأشار الإعلامي "مصطفى بكري"،إلي أن معدل النمو ارتفع من 2% إلي 5,6 خلال 5 سنوات فقط، والذي يعد ثالث معدل نمو في العالم بعد الصين والهند.

ونوه الإعلامي "مصطفي بكري"، إلي أن الدولة المصرية استطاعت سداد جزء كبير من الديون الخارجية الخاصة بالكثير من الدول والشركات الأجنبية.