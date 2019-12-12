مزارعو القصير يوفرون خضراوات وفواكه "أورجانيك" لأهالى البحر الأحمر بنصف الثمن

البحر الأحمر - عماد عرفة

جنى العاملون بمزرعة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حصاد مزرعة القويح، لتأتى ثمارها لأهالي محافظة البحر الأحمر، وحصد قرابة 40 عاملاً بمزرعة القويح اليوم خضراوات من الفلفل الرومى والكانتلوب والطماطم استعدادًا لطرحها داخل منافذ بيع معينة لبيعها باقل من الأسواق لأهالى القصير والغردقة َوسفاجا.

من جانبه قال شاذلى مبارك، المشرف على مزرعة القويح والمفوض من جهاز التعمير والإسكان، إنه طبقًا لجدول زمنى ولجنى الخضراوات بمزرعة القريح يتم جنى ثمار المزرعة يوميًا بعد يوم، واليوم من ضمن أيام الجنى، حيث يتم بيع منتجات حصاد يوم الإثنين والأربعاء بمدينة القصير لوجود المزرعة فيها ويتم بيع حصاد يوم السبت بمدينتي الغردقة وسفاجا، وذلك بأقل من أسعار السوق.

وأضاف مشرف مزرعة القويح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مزرعة القويح لا يضاف لزراعتها أى كيماويات مؤكدًا أن جميع إنتاج مزرعة القويح أورجنك ويتم بيعها بنصف الثمن، ويتم بيع كميات منها فى كل مرة يتم حنى ثمارها قد تصل لـ أطنان، ويتم توريد دخل البيع لجهاز الإسكان والتعمير بالغردقة .

وكشف شاذلى عن أن مزرعة القويح بها 3 آبار وهناك مخطط لحفر آبار أخرى لزراعة 1000 فدان بالمنطقة، حيث إن هناك 40 عاملا من مدينة القصير يعملون داخل المزرعة ويتقاضون مرتبات شهرية، حيث إن المساحة المنزرعة 127 فدانًا، موضحًا أن فى حالة استكمال زراعة 1000 فدان سيتم توفير أكثر من 300 فرصة عمل .