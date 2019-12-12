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محافظ الدقهلية يحيل 46 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:56 م
محافظ الدقهلية يحيل 46 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على إحالة 41 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمى والتقصير والإهمال فى العمل. 

وكلف محافظ الدقهلية الشئون القانونية بالمحافظة بإجراء التحقيق مع مدير جهاز شباب الخريجين بدماص لعدم المرور على المشروعات، ومسئول النظافة لسوء حالتها،ومسئول البيئة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إلقاء مخلفات الهدم،ومدير القسم الهندسى لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات شروط الترخيص، ومسئول الاشغالات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود اشغالات. 
 
ووجه محافظ الدقهلية للتحقيق مع مدير الاشغالات بالوحدة المحلية بالحوته لعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الاشغالات،ومدير الايرادات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الدولة، ومدير القسم الهندسى لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات شروط الترخيص.
 
ووافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على إحالة مدير الأملاك باشمون الرمان للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واضعى اليد الذين لم يتقدموا بطلبات تقنين، ومدير النظافة بقرية ميت شرف لسوء حالتها،ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بدموه لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 مغاسل سيارات تعمل بدون ترخيص.
 
تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور على عدد من الوحدات القروية خلال أربعة أيام شملت مراكز ميت غمر، المطرية، المنزلة، دكرنس.
 
 
 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

إحالة موظفين للتحقيق

مخالفات الموظفين

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