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كندا والولايات المتحدة والمكسيك توافق على صيغة "نافتا" المعدلة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:00 م
كندا والولايات المتحدة والمكسيك توافق على صيغة "نافتا" المعدلة جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا أ ش أ

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وافقت كندا والولايات المتحدة والمكسيك، اليوم الخميس، على الصيغة المعدلة لاتفاق التجارة الحرة الجديد لأمريكا الشمالية "نافتا"، وذلك خلال المناقشة التى أجراها رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، ونائبته كريستيا فريلاند مع رؤساء وزراء المقاطعات الكندية المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية له أهمية حاسمة بالنسبة للبلدان الثلاثة والمقاطعات والأقاليم، مؤكدا أن هذه الاتفاقية التجارية التدريجية ستكون مفيدة للاقتصاد وللأسر الكندية وللطبقة المتوسطة.

وأوضح -وفقا لبيان صادر -أن الاتفاقية ضرورية لمئات الآلاف من العمال الكنديين، للحفاظ على سلاسل التوريد الحيوية عبر الحدود، وزيادة حقوق العمال بشكل كبير فى جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مؤكدا التزامهما بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والمكسيك للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة وتنفيذها ، ومواصلة الدفاع بقوة عن المصالح الكندية دوليا للحصول على أفضل النتائج الممكنة للكنديين.

وتم التوقيع على الاتفاق يوم الثلاثاء الماضى فى العاصمة المكسيكية مكسيكو، بحضور كبار الممثلين من الدول الثلاث، وبانتظار التصديق عليه فى موعد لاحق يختلف من دولة إلى أخرى.

 


كندا

الولايات المتحدة

المكسيك

صيغة نافتا

اتفاق نافتا

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