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فريق أطفال بلامأوى بالفيوم ينجح فى إنقاذ 3 أطفال وينقلهم لأسرهم

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:07 م
فريق أطفال بلامأوى بالفيوم ينجح فى إنقاذ 3 أطفال وينقلهم لأسرهم فريق أطفال بلامأوي بالفيوم ينجح في انقاذ 3 ابناء وينقلهم لاسرهم
كتب مدحت وهبة

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نجح فريق أطفال بلامأوى فى محافظة الفيوم فى إنقاذ 3 أطفال ودمجهم داخل أسر ومؤسسات رعاية، وخلال تواجد الفريق بميدان المسلة وبعد عمل مسح ميدانى لوحظ تواجد عدد من الأطفال بدأ الفريق فى التعامل معهم عن طريق جذبهم عن طريق  ممارسة بعض الانشطة ثم قام الفريق التحدث مع الطفل ك.ط.م 14 سنة وهو متردد على الوحدة المتنقلة  منذ اكثر من شهرين ونجح الفريق بعد مجهود دام  لاكثر من مقابلة مع  الطفل وعمل جلسات اجتماعية ونفسية وطلب الذهاب مع الفريق إلى إحدى دور الرعاية بمحافظة بنى سويف وكان معه م.م.س 15 سنة وهو صديقه وجاره ولديه بعض المشاكل مع أسرته تعامل معه فريق العمل ووافق الطفل على الذهاب مع الفريق ومع صديقه الى مؤسسة الرعاية الاجتماعية ببنى سويف.

وتم ذلك من خلال التنسيق مع جمعية شباب الخير فى بنى سويف ومديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، وقد نجح فريق العمل فى التواصل مع أسر الأطفال وتم التنسيق معهم على الذهاب الى مؤسسة الرعاية الاجتماعية لاستلاهم والتأكد من حسن رعايتهم  وسيتم العمل على متابعة الأطفال فى الأسرة عن طريق عمل زيارات منزلية لهم وجلسات اجتماعية.

 وفى نفس الإطار وأثناء استكمال الفريق عملهم الميدانى لوحظ تواجد الطفل م.م.ر. 10 سنوات فى منطقه الجامعة وبدأ أعضاء الفريق فى التعامل مع الطفل واتضح أنه متواجد بالشارع منذ فترة بسيطة وتم عمل جلسات توعية للطفل عن مخاطر الشارع وبالفعل نجح فريق العمل فى جذب ثقت الطفل عن طريق تقديم انشطة ترفيهية وتم إيداع الطفل فى دار  رعاية بالفيوم بعد التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن بالفيوم.

بدأالفريق على جمع المعلومات من الطفل وبالفعل تم التواصل مع والد الطفل وتم تسليمه بعد إحضاره شهادة الميلاد وسيتم استكمال العمل  داخل أسرته ومعرفة أسباب توجه الطفل إلى الشارع وتقديم بعض المساعدات للأسرة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وبعض الجمعيات الأهلية الشريكة.

كما تم عمل زيارة لمدرسة المسلة الإعدادية بنات بناء عن البروتوكول الموقع بين مديرية التضامن ومديرية التربية والتعليم بهدف تقديم زيارات توعوية داخل المدارس فى المناطق الشعبية الطاردة للأطفال وكذلك تعريف الطلاب والمدرسين بفريق اطفال بلامأوى والوحدة المتنقلة.

فريق أطفال بلامأوي بالفيوم ينجح في انقاذ 3 ابناء وينقلهم لاسرهم (1)
فريق أطفال بلامأوي بالفيوم ينجح في انقاذ 3 ابناء وينقلهم لاسرهم (1)

 

فريق أطفال بلامأوي بالفيوم ينجح في انقاذ 3 ابناء وينقلهم لاسرهم (2)
فريق أطفال بلامأوي بالفيوم ينجح في انقاذ 3 ابناء وينقلهم لاسرهم (2)

 

 

فريق أطفال بلامأوي بالفيوم ينجح في انقاذ 3 ابناء وينقلهم لاسرهم (3)
فريق أطفال بلامأوي بالفيوم ينجح في انقاذ 3 ابناء وينقلهم لاسرهم (3)

 

 

فريق أطفال بلامأوي بالفيوم ينجح في انقاذ 3 ابناء وينقلهم لاسرهم (4)
فريق أطفال بلامأوي بالفيوم ينجح في انقاذ 3 ابناء وينقلهم لاسرهم (4)

التضامن

فريق أطفال بلامأوي بالفيوم

أطفال بلا ماوى بالغيوم

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