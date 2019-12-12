صور.. وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق منتدى الشباب

كتبت رحاب نبيل

تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى اليوم الخميس، مطار شرم الشيخ الدولى، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة فى منتدى شباب العالم 2019 والذى سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى.

وقام وزير الطيران بجولة تفقدية داخل صالات السفر والوصول بالمطار وتفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، كما تفقد الحقل الجوى والترمك وأطمأن على الخدمات المقدمة للمسافرين والكاونترات التى تم تخصيصها لإنهاء إجراءات السفر والوصول، وأشاد بالجهود المبذولة التى تمت بالمطار لإظهاره بالشكل اللائق أمام ضيوف مصر .

وجه وزير الطيران بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث الكبير الذى يستضيف شباب من مختلف دول العالم والذين لهم بصمات واضحة في مجتمعاتهم .

وأكد وزير الطيران أن جميع العاملين بالمطارات المصرية على قدر المسؤولية والثقة التامة للظهور بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال استضافة جمهورية مصر العربية لجميع الأحداث العالمية الهامة والفعاليات الكبرى .

من ناحيه أخرى، استعد مطار القاهرة الجوى لاستقبال الوفود المشاركة فى المنتدى من خلال وضع لافتات مخصصة للحدث داخل صالات السفر والوصول وتخصيص فريق من العلاقات العامة والمحطة لاستقبال الضيوف وكانونترات لإنهاء إجراءات سفرهم إلى مدينه السلام " شرم الشيخ" بكل سهولة ويسر .



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