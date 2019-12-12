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الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:28 م
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صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد آخر استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدى الشباب

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:05 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد آخر استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدى الشباب استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم
جنوب سيناء - السيد فلاح

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى جولة ميدانية آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لمنتدي شباب العالم 2019  فى الفترة من 14 الى 17 ديسمبر الجارى وسيشارك به نحو 7500 شاب من مختلف دول العالم ممثلين لـ 196 دولة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء أعمال التجميل والتشجير بمدخل المدينة من الاتجاهين طور سيناء ودهب، كما تفقد المحافظ أعمال الجدارية الرئيسية بشارع السلام "جدارية المؤتمر العربي الأوربي الأول" .

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (1)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (1)

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (2)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (2)

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (3)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (3)

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (4)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (4)

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (5)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (5)

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (6)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (6)

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (7)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (7)

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (8)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم 
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (9)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (9)

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (10)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (10)

 

استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (11)
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم (11)

 


منتدى شباب العالم 2019

منتدى شباب العالم

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الرئيس السيسى

شرم الشيخ

جنوب سيناء

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