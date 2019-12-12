صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة الثامنة والأربعين لمسابقة ملكة جمال الكون بمبادرة من أحد المنتجعات السياحية الكبرى.

وتشارك فى المسابقة 84 دولة من مختلف أنحاء العالم وتقام فعالياتها فى أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، وتم إعداد برنامج سياحى وترفيهى للمتسابقات على مدى أسبوعين هى عمر المسابقة.

ويشمل البرنامج السياحى تنفيذ رحلات لكل الأنماط السياحية بشرم الشيخ قامت خلاله المشاركات بزيارة لعدة فنادق وأيقونة السلام بشرم الشيخ وقمن برحلات سفارى جبلى ورحلة بحرية بالإضافة لبعض المقاصد السياحية الأخرى تنشيطا للسياحة بمدينة السلام وإرسال رسالة لجميع دول العالم بجمال شرم الشيخ والأمن والأمان التى تتمتع به المدينة الساحرة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن ملكات الجمال يتابعهن ملايين على مستوى دول العالم سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بشرم الشيخ وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة شرم الشيخ خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر وشرم الشيخ .

ووجه حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعمه جهود استضافة شرم الشيخ للمسابقة بعد منافسة مع عدة مدن أخرى، مشيرا إلى أن محافظ جنوب سيناء وجه أجهزة المحافظة بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المسابقة وتنظيم عدة برنامج سياحية للمتسابقات لإظهار الإمكانيات السياحية الفريدة لجنوب سيناء.

جدير بالذكر أن المسابقة تستمر لأسبوعين ويقام الحفل الختامى وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين يوم 20 ديسمبر فى شرم الشيخ كل هذا وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر وشرم الشيخ على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.



المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون (1)



المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون (2)



المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون (3)



المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون (4)



المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون (5)