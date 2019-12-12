"صحة سوهاج": 14017 سيدة مستفيدة من حملة "حقك تنظمى" لتنظيم الأسرة

سوهاج محمود مقبول

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتى يشرف عليها قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" التي تستمر لمدة أسبوعين داخل 11 إدارة صحية على مستوى المراكز والقرى حيث استفادت بالمرحلة الأولى 14017 سيدة، صرح بذلك الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بسوهاج أن المرحلة الأولى من الحملة استهدفت إدارات دار السلام وجرجا والمنشاه وطهطا وساقلته والمراغة حيث تم تقديم الخدمات للسيادات بالمجان وتم عقد ندوات تثقيفية خارج الوحدات الصحية للسيدات للتوعية وسوف وتم الاستعانة فى تلك الندوات برجال الدين الإسلامى ورجال الدين المسيحى وطبيبة ومسئول الإعلام.

وأكدت عبير أنه في إطار تلبية الاحتياجات بالمناطق النائية التي لا يوجد بها وحدات رعاية تم تجهيز 18 عيادة متنقلة للذهاب لتلك المناطق لتقديم الخدمة وكذلك الوسائل والندوات بالمجان إلى جانب 352 وحدة صحية على مستوى المحافظة سوف يتم تقديم الخدمة فيها أيضًا.

وأوضحت مدير إدارة تنظيم الأسرة بصحة سوهاج أن مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج جاء فى المركز الأول فى نسبة إقبال المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة وبلغ إجمالى عدد السيدات 3426 مستفيدة أما المركز الثانى فكان مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج أبضا وبلغت جملة المستفيدات 3052 مستفيدة وفى المركز الثالث مركز طهطا شمال محافظة سوهاج بإجمالي 2404 مستفيدة وفى المركز الرابع كان مركز المراغة شمال محافظة سوهاج بإجمالي 2212 مستفيدة وفى المركز الخامس جاء مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بإجمالي 1787 سيدة وفى المركز السادس جاء مركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج بإجمالي 1177 مستفيدة.

يذكر أن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج صرح في وقت سابق لـ"اليوم السابع" أن حملة "من حقك تنظمى" التى أطلقتها مديرية الصحة والسكان على مستوى مراكز وقرى المحافظة حققت نجاحًا كبيرًا فى عملية تنظيم الأسرة والذى ظهر من خلال إقبال السيدات على الحصول على الوسائل والموجودة بالحملة.

وأضاف جميعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إجمالى عدد السيدات المستفيدات من الحملة خلال النصف الأول من العام الحالى بلغ 462 ألفًا 798 سيدة بجميع المراكز والحملة مستمرة طوال الوقت وأن نسبة زيادة الاسستفادة من الحملة بلغت 30% تقريبًا.