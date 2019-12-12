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سياحة الجبال مصدر رزق لـ 15% من سكان العالم.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:00 ص
سياحة الجبال مصدر رزق لـ 15% من سكان العالم.. تعرف على التفاصيل منظمة السياحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للجبال
كتبت آمال رسلان

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أكدت منظمة السياحة العالمية على أهمية تنمية نمط سياحة المغامرة فى المناطق الجبلية، والذى يمثل أهمية قصوى بالنسبة لسكان هذه المناطق ويوفر لهم دخل ثابت مما يؤدى إلى تنمية تلك المناطق بشكل مستدام.

وأشارت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك فى اليوم العالمى للجبال، إلى أن الجبال هي موطن 15 % من سكان العالم، لافته إلى أن الحياة في الجبال قد تكون صعبة، خاصة بالنسبة للشباب، إلا أن السياحة تعد أهم مصدر للدخل لهؤلاء المواطنين، قائلة: "السياحة توفر للكثيرين فرصة لكسب عيش مستدام - ومنح السياح الفرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة".

وتندرج السياحة فى المناطق الجبلية تحت نمط سياحة المغامرة والتى شهدت تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة، وتجذب بشكل أساسى فئة الشباب، وتتضمن العديد من الأنشطة منها تسلق الجبال ورحلات السفارى فى الدروب والوديان وكذلك رحلات المشى الطويل.

 


السياحة العالمية

سياحة المغامرة

الجبال

السياحة

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