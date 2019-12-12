رئيس وزراء غينيا الاستوائية لمدبولى: ننتظر مزيدا من التعاون مع مصر

كتبت هند مختار

التقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ،اليوم الخميس، فرانشيسكو أوباما أسو، رئيس وزراء غينيا الإستوائية، لمناقشة أطر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى افريقيا"، والذى يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس وزراء غينيا الإستوائية، مُثنياً علي تميز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنه شرف شخصياً بزيارة "مالابو" عاصمة غينيا الإستوائية في 2015، مضيفاً أنه بحكم عمله بمنصبه الوزاري السابق وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد تابع ما حققته شركة المقاولون العرب من إنجازات في غينيا الإستوائية، حيث نفذت العديد من مشروعات البنية التحتية هناك، موضحاً أن مصر حريصة على قيام الشركة بالتوسع في أعمالها في غينيا الإستوائية قائلاً: إننا على استعداد للتعاون ونقل الخبرة المصرية إلى غينيا الاستوائية فى مختلف المجالات في ضوء وجود شركات مصرية كبري راغبة في الإستثمار في أفريقيا.

من جانبه، تقدم فرانشيسكو أوباما أسو، رئيس وزراء غينيا الإستوائية، بالشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستضافة فى منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بلاده كانت حريصة علي المشاركة رفيعة المستوى فى المنتدى لأهميته، وكذا رغبة منه فى انطلاق علاقات التعاون لآفاق أرحب والتوسع فيها فى مختلف المجالات.

وأعرب رئيس وزراء غينيا الاستوائية عن سعادته البالغة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلي غينيا الاستوائية، مشيداً من ناحية أخرى بشركة المقاولون العرب والتي ساهمت فى النهوض بالبنية التحتية في غينيا الاستوائية من خلال تنفيذ مشروعات عديدة على مستوى متميز، مضيفاً فى هذا الصدد أن بلاده تنتظر تحقيق المزيد من المشروعات من جانب الشركة لما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرة كبيرة.