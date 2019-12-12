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رئيس مجلس السيادة بالسودان: نسعى لسلام شامل منصف يعالج جذور المشاكل

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:14 م
رئيس مجلس السيادة بالسودان: نسعى لسلام شامل منصف يعالج جذور المشاكل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
أ.ش.أ

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن السودان يسعى إلى تحقيق سلام شامل ومنصف بين أبناء السودان البلد الواحد والموحد، لافتا إلى أن مفاوضات السلام تسعى لحلول جذور المشاكل.

وأضاف البرهان، في كلمة في ختام أعمال الجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية، التي عقدت على مدى 3 أيام فى الخرطوم، إن السودان يسعى في تلك الفترة إلى محاولات تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، معربا عن تطلعه في سبيل تحقيق ذلك، إلى تضامن الأشقاء والأصدقاء الذين كانوا وما زالوا سندا وعونا للسودان في كل الأوقات، مؤكدا أن السودان سيظل دائما عونا لأشقائه في كافة القضايا.

ولفت البرهان إلى أن مؤتمر الجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية، هو أول مناسبة إقليمية ودولية تستضيفها السودان بعد نجاح الثورة السودانية، وفي هذا دلالة على أن السودان تعافى وهو الآن آمن مطمئن مستقر.

وأوضح البرهان أن الشعب السوداني يعيش عهدا جديدا من الحرية، ويسطر نموذجا حضاريا عن تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، في تجربة متفردة ورائدة، حقنت الدماء، مؤكدا أن مسيرة الثورة قطعت شوطا مقدرا في تعزيز دعائم دولة الحرية والقانون، وتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي.

وقال البرهان إن السودان سيظل شريكا وفيا في مسيرة اتحاد إذاعات الدول العربية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية في التقدم والازدهار، مشيدا بما قدمه الاتحاد عبر مؤسساته من مشروعات أدت لتوثيق التعاون بين مؤسسات الإعلام الإذاعية والمرئية.


البرهان

السودان

المجلس السيادى السودان

اتحاد الاذاعات

الخرطوم

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