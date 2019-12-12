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الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:59 م
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رئيس الغرفة التجارية بالغربية يشارك فى المنتدى المصرى الإماراتى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:07 م
رئيس الغرفة التجارية بالغربية يشارك فى المنتدى المصرى الإماراتى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
الغربية مصطفى عادل

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شارك الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فى المنتدى المصرى الإماراتى نيابة عن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والأفريقية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية.

وأكد الكمونى – فى تصريحات صحفية اليوم الخميس - على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإمارات، وهى علاقات تقوم على التكاتف والدعم المشترك فى مختلف القضايا والمشروعات التجارية والاقتصادية، والدليل كافة المشروعات وكبرى الشركات الإماراتية فى مصر.

وأضاف الكمونى، أن الإمارات من أولى الدول التى دعمت مصر، وساندتها فى تنفيذ خارطة الطريق، ودعم قرار تعويم الجنيه المصرى، واتخذت شركة موانئ دبى قراراها التاريخى بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية والتعامل بالجنيه المصرى بالإضافة لتقديم وديعة مالية قدرها مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف فى مصر.

 

حضر المنتدى الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى وعدد كبير من كبار المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر والإمارات.


مصر

الإمارات

وزير الإنتاج الحربى

الغرفة التجارية بالغربية

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