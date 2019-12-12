جولة تفقدية لرئيس الوزراء والرئيس السنغالى لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

يتفقد حاليا الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، مجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية برفقة الرئيس السنغالى، ماكى سال، والدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء.

ويضم المشروع محطة بنبان 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السدالعالي، وقد تم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة، حيث يصل إجمالي أطوالكابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم، كما يبلغ إجمالي استثمارات المشروع الذي يقام على مساحة ‏37 كم2‏ أكثر من 2 ملياردولار، لتوفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في حين بلغت قيمة التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات المشروع إلى100 مليون جنيه، وكذلك بلغت قيمة الاستثمارات لإنشاء خط "بنبان – نجع حمادي" نحو 1,65 مليار جنيه، ومن المتوقع تشغيله بنهاية العام الحالي.