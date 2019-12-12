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جمال ونوق بآلاف الدولارات.. شاهد أجمل الإبل فى مزاد النخبة بالسعودية "فيديو"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:45 ص
جمال ونوق بآلاف الدولارات.. شاهد أجمل الإبل فى مزاد النخبة بالسعودية "فيديو" الأبل فى مزاد النخبة
كتب هيثم سلامة

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تحمل الأبل مكانة كبيرة لدى المجتمع السعودى، حيث يتم الدخول فى مسابقات مهرجان مزايين، ليتم اختيار الإبل التى تمتلك مواصفات جمالية، مثل اللون وحجم الوجه والأذن والسن والعديد من الاعتبارات الأخرى، مما يوضح أسباب ارتفاع أسعارها.

وذكر موقع "إرم نيوز" الإخبارى أن نادى الإبل الحكومى والذى أقيم تحت شعار "مزاد النخبة"، ويحضره أصحاب الإبل التى تتسم بمواصفات جمالية، حيث تكون مؤهلة للمنافسة فى مسابقة "مزايين الإبل".

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ونشر نادى الإبل عبر موقع تويتر، إتمام أول صفقات مزاد النخبة على فردية شواشة "شعلا" بقيمة 500 ألف ريال لصالح المزايد مهنا المزروعى.

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وتجاوز جمل أخر حاجز 2 مليون ريال في مزاد النخبة ويصل إلى 2.100.000 ريال، بينما رفض مالكه بيعه، بينما وصل سعر الناقة شودة إلى 610 آلاف ريال أى ما يعادل 162 ألف دولار، ورفض مالكها بيعها أيضًا، كما وحققت الناقة "غرنوقة" أعلى سعر في مزاد النوق، ووصل سعرها إلى 2.6 مليون ريال نحو 700 ألف دولار، لكن مالكها رفض بيعها بذلك السعر.

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السعودية

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